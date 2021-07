Cremonese in campo questo pomeriggio, sabato 31 luglio, alle 17.00 contro la FeralpiSalò (diretta su Cremona1). Per i ragazzi di mister Fabio Pecchia si tratta della seconda uscita stagionale, dopo l’esordio contro il Pisa di una settimana fa. L’obiettivo, in quello che è da considerarsi come un classico del precampionato girigiorosso anche in virtù degli interessi comuni nel mondo dell’acciaio delle due proprietà, è fare il punto dopo la prima settimana di lavoro in ritiro a Pinzolo, ma anche dare continuità ai buoni spunti offerti contro i toscani.

Qui su CremonaSport l’articolo completo

© Riproduzione riservata