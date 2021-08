Valentina Rodini è la protagonista di Tg Sport in onda questa sera su Cremona1 (ore 21). La campionessa, vincitrice del primo oro olimpico nella storia del canottaggio femminile insieme a Federica Cesarini, è stata accolta negli studi di Cremona1 dal direttore Guido Lombardi. “Finalmente questa mattina sono riuscita a fare una colazione normale dopo diverso tempo”, ha detto con il sorriso e la semplicità che ormai tutti conosciamo, mostrando una medaglia olimpica pesante i tutti i sensi: dall’alto valore simbolico per il movimento sportivo femminile, ma anche semplicemente per i suoi 550 grammi di peso.

