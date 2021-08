Quello che tutta Italia, e Casalmaggiore in particolare, speravano, si è trasformato in realtà: la staffetta 4X100 che ha gareggiato oggi è stata la più veloce tra quelle arrivate in finale a Tokyo. Trainato dal campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs, il quartetto composto da Lorenzo Patta, Filippo Tortu e dal casalese Fausto Eseosa Desalu ha superato i diretti contendenti di Gran Bretagna e Canada con il tempo di 37″ 50.

Un fiume in piena, l’atleta cremonese, intervistato dalla Rai subito dopo la vittoria: “La forza è stato il gruppo. Io sono entrato e ho detto a Marcell: ‘Ti fidi di me?’ e lui mi ha detto sì, io pensavo dicesse di no!”, ha detto suscitando le risate del gruppo. Fausto ha descritto il clima di amicizia e di fiducia reciproca in cui è germogliato questo straordinario risultato: “Ho detto a Filippo, ‘Tu parti che io ti prendo’ e poi Marcell: ‘Crediamoci, perchè può succedere…’. E l’abbiamo fatto”.

Desalu ha quindi ringraziato espressamente l’allenatore Sebastian Bacchieri, “il merito è anche suo, ha sempre messo da parte le sue ambizioni, i suoi problemi, per aiutare un povero piscopatico come me!”

Giuliana Biagi

