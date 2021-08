Giallo, poco dopo le 22 di giovedì, in un’abitazione di via Carlo Lamera a Bagnolo Cremasco, dove un indiano di 47 anni è precipitato dalla finestra della sua casa in seguito ad una lite. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, ma è stato necessario chiedere l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo è stato ricoverato all’ospedale San Matteo di Pavia in codice giallo, dunque con lesioni di media gravità. Fortunatamente non rischia la vita. Sull’episodio indagano gli uomini dell’Arma.

