Sono 44 i casi di Coronavirus registrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore, mentre in regione i nuovi positivi sono 756. 47.650 i tamponi processati con un indice di positività del 2,2%. In terapia intensiva restano ricoverati 35 pazienti, mentre nei reparti ordinari ci sono 11 pazienti in più, per un totale di 259. In Lombardia si registra una vittima.

I positivi per provincia:

Milano: +203

Varese: +125

Brescia: +72

Monza e Brianza: +48

Cremona: +44

Bergamo: +43

Mantova: +42

Como: +33

Sondrio: +26

Pavia: +25

Lodi: +19

Lecco: +15

