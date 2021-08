Procede a pieno ritmo il cantiere in tangenziale per la trasformazione dell’area ex Armaguerra, dove le gru lavorano a pieno ritmo e dove i nuovi edifici stanno prendendo forma, sovrastati dai pannelli fotovoltaici che già appartenevano alla vecchia fabbrica, e che contribuiranno a fornire l’energia al futuro complesso commerciale.

Un’area commerciale di 40mila metri quadrati, dove troverà posto un nuovo spazio per il supermercato Lidl, che si trasferirà quindi di qualche decina di metri, ma anche altri esercizi: un negozio di abbigliamento, un centro arredamento, negozi dedicati al fai da te, ma anche servizi di ristorazione e bar.

La struttura sarà inserita in un contesto moderno, circondato dal verde e collegato alla città tramite piste ciclopedonali. A questo proposito l’attuale sottopasso dell’Itis verrà prolungato in modo che ingresso ed uscita siano inseriti nel contesto della nuova area, che avrà uno sbocco verso il quartiere Cambonino. Secondo quanto riportato sui cartelli della ditta Coprima di Desio, che sta facendo i lavori, il cantiere si dovrebbe concludere a novembre.

LaBos

© Riproduzione riservata