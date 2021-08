Sulle strade di Ferragosto scattano i controlli per il rispetto della velocità. Nel pomeriggio di oggi decine di auto oltre i limiti sono state fotografate dal nuovo autovelox della Polizia locale di Cremona sulla tangenziale nei pressi della caserma dei Vigili del fuoco. I prossimi controlli verranno effettuati il 17 agosto (8-12) in via Eridano, il 19 agosto (8-12) in via Nazario Sauro, il 21 agosto (14-18) in via Seminario.

Il servizio di Giovanni Palisto

© Riproduzione riservata