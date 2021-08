Caos al canile di Cremona nella mattinata di sabato, dove sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale, su richiesta di una volontaria dell’associazione animalista Leidaa (Lega italiana difesa animali e ambiente), Lisa Ferretti, accompagnata dalla guardia zoofila Serenella Conversi, entrambe di Milano.

Le due donne chiedevano la riconsegna dei cani che l’Associazi0ne Zoofili Cremonesi, che gestisce la struttura, aveva portato via ad un meccanico residente nel Mantovano, in seguito a una segnalazione per maltrattamenti.

Segnalazione che, secondo le volontarie Leidaa, sarebbe stata infondata, in quanto legata a una ripicca tra fidanzati. Tuttavia al ritiro dei cani, di cui ora Lisa Ferretti è legittima proprietaria, è stato opposto un rifiuto, a cui è seguito l’intervento delle forze dell’ordine.

Per gli agenti della Polizia Locale di Cremona, che hanno verificato la validità dei documenti della donna ed effettuato i dovuti controlli all’interno della struttura, la donna avrebbe avuto tutto il diritto di ritirare gli animali. Che però non sono stati comunque riconsegnati.

Sul posto è intervenuto anche il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Luca Nolli, che nei giorni scorsi aveva presentato un’interrogazione sulla vicenda, per fornire supporto e assistenza alle volontarie animaliste. Neppure lui, tuttavia, è riuscito ad accedere al canile: “Non riceviamo senza appuntamento”, si è sentito rispondere.

“Ho chiamato il sindaco per segnalargli la vicenda e informarlo che avrei sporto denuncia ai Carabinieri, e mi ha risposto di procedere come ritenevo opportuno” spiega Nolli. “E’ un canile comunale, gestito da un’associazione, non si può impedire a un consigliere comunale di entrare”.

I prossimi step saranno quelli di rendere partecipe della questione Ats ValPadana, e successivamente di sporgere denuncia presso i Carabinieri. Una seconda denuncia, dopo quella già sporta dal meccanico. Ma nel frattempo i due animali continuano a restare chiusi nel canile, dove si trovano ormai da oltre un mese.

