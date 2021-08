È stato firmato il Protocollo sicurezza delle scuole in vista dell’avvio del nuovo anno. Un’intesa che prevede una serie di misure per la ripartenza a settembre, il cui testo verrà inviato nei prossimi giorni alle istituzioni scolastiche. Tra le misure contenute nella bozza circolata in queste ore, ci sono alcune importanti novità, legate alla campagna vaccinale. Verranno quindi istituite corsie preferenziali per la vaccinazione del personale scolastico, che saranno fatti attraverso degli accessi prioritari e saranno gratuiti.

Inoltre, a fronte della diffusione dei vaccini, sebbene il distanziamento di un metro resta raccomandato, in classe ci si potrà avvicinare un po’ qualora le aule non siano abbastanza grandi o se non si riescono a suddividere le classi. Sarà però consigliato incrementare il ricambio d’aria, e quindi l’apertura delle finestre.

Naturalmente sono riconfermate le misure che erano già in vigore lo scorso anno: igiene delle mani, obbligo di indossare la mascherina per tutti gli studenti di età superiore ai sei anni, ma anche turni di ingresso scaglionati, nonché la separazione tra flussi in ingresso e in uscita. Dovrà essere individuato un referente covid per ogni plesso scolastico e ci sarà un Help Desk per i presidi

Qualora si verificassero contagi a scuola, le regole resteranno le stesse dell’anno scorso: isolamento e attivazione delle procedure con la Ats. Tuttavia stavolta per i vaccinati basterà attendere 7 giorni per fare il tampone di conferma e tornare a scuola, non più 10, e questo dovrebbe ridurre anche i tempi di quarantena.

