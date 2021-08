Sale l’indice di positività in regione Lombardia, oggi all’1,8%, con 33.165 tamponi effettuati e 627 positivi. In provincia di Cremona sono 28, 9 in meno di ieri. Aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva in regione, oggi 42 (più 3rispetto a ieri) mentre diminuiscono quelli negli altri reparti: oggi sono 309 – 10 rispetto a ieri.

In Italia i nuovi positivi sono 7260 e tasso di positività al 3,5%.

