La Federazione ha fatto tutto il possibile per aspettarlo, ma Esteban Farias non potrà prendere parte alle Paralimpiadi di Tokyo. Farias ai è recentemente sottoposto ad un’operazione che ha avuto qualche complicazione tanto che ora non può scendere in barca. “Era una medaglia sicura per l’Italia”, dice il presidente della Bissolati – società per la quale è tesserato – Maurilio Segalini.

Servizio di Cristina Coppola

© Riproduzione riservata