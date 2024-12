Un’assemblea che è stata un successo, almeno secondo il comitato di quartiere. Ieri sera al Boschetto, al nuovo centro civico, grande la partecipazione (circa 65 persone) con tanto di vicesindaco e quattro assessori della giunta Virgilio all’assemblea annuale del quartiere. Un modo per fare un vero e proprio excursus di tutte le attività che sono state portate avanti negli anni e i progetti aperti.

Ma è stato anche un modo per inaugurare il nuovo centro civico dopo un anno di lavori (finanziati per un milione dai fondi del Pnrr) e per annunciare che a Pasqua aprirà dopo i lavori la scuola del Boschetto, finanziati per 1 milione e 300 mila euro con i fondi del Pnrr

