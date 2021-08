E’ un bilancio abbastanza soddisfacente quello tracciato dall’Ats Valpadana per quanto riguarda la percentuale di soggetti coperti con almeno una dose di vaccino. Nella fascia di età 12 – 19 anni, la percentuale è del 55%, “siamo appena partiti, buono”, afferma Cristina Somenzi, del Dipartimento di Prevenzione della stessa Ats.

In generale la copertura per tutte le fasce di età è del 78% nel distretto di Cremona e mettendo insieme il distretto di Crema e quello di Mantova, si supera il milione di dosi somministrate in Ats.

Ora però anche a livello locale, come su scala nazionale, si cerca di recuperare gli scettici o coloro che non hanno voluto vaccinarsi in estate per non interferire con le vacanze: per questo sia oggi (venerdì 20 agosto) che domani, sono disponibili 800 dosi presso l’hub di Cremona; 200 nella giornata di domenica. E la prossima settimana, tra il 22 e il 23 agosto – avverte Somenzi – c’è ancora una disponibilità di 1600 somministrazioni.

© Riproduzione riservata