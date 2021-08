Ha chiuso alle 13.00 nella giornata di oggi, domenica 22 agosto, l’hub vaccinale di CremonaFiere. Durante la mattinata, infatti, sono state solo poche decine le somministrazioni effettuate. Complice il mese di agosto, con numerose persone in ferie, e i persistenti timori di quanti ancora non sono convinti di procedere alla vaccinazione, stamattina l’ingresso del quartiere fieristico si presentava dunque vuoto, senza code ai controlli e con box e postazioni svuotati. Questo nonostante i ripetuti appelli da aprte delle autorità regionali e locali affinché tutti provvedano a vaccinarsi. Le scorte, in questo senso, non mancano: solo in Ats Val Padana sono infatti 58mila le dosi disponibili.

© Riproduzione riservata