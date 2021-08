Sono 17 i nuovi casi di Coronavirus in provincia di Cremona. In regione, a fronte di 10.489 tamponi effettuati, sono 200 i nuovi positivi (1,9%). Non si registrano decessi. Ricoveri in aumento sia nelle terapie intensive che nei reparti ordinari.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 10.489, totale complessivo: 13.253.673

i nuovi casi positivi: 200

in terapia intensiva: 43 (+2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 320 (+9)

i decessi, totale complessivo: 33.880 (0)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 47 di cui 21 a Milano città;

Bergamo: 12;

Brescia: 29;

Como: 14;

Cremona: 17;

Lecco: 1;

Lodi: 7;

Mantova: 18;

Monza e Brianza: 8;

Pavia: 4;

Sondrio: 6;

Varese: 25.

In Italia registrati 4.168 nuovi casi di coronavirus su 101.341 tamponi effettuati (tra molecolari e antigenici), che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 4.488.779. I decessi sono stati 44, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 128.795. I ricoverati in terapia intensiva sono 485, 13 in più rispetto a ieri. Tasso di positività sale al 4,1%.

© Riproduzione riservata