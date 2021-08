Blackout improvviso nella tarda serata di domenica, in diverse zone di Cremona, centro compreso. Disagi sono stati segnalati a piazza Roma, Porta Romana, Porta Venezia, via Decia, via Platina, via XX Settembre e piazza del Comune. Strade e abitazioni completamente al buio. Numerosissime le chiamate al centralino dei vigili del fuoco e a quello delle forze dell’ordine per chiedere informazioni. Sembra che a causare il blackout sia stata la rottura di un cavo. I tecnici dell’Aem hanno lavorato per ripristinare la luce che nella zona del centro è tornata poco dopo le 23,30.

