Sono 16 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona. In regione, a fronte di 41.623 tamponi effettuati, sono 518 i nuovi positivi (1,2%). Prosegue l’aumento dei ricoveri sia in terapia intensiva che nei ricoveri ordinari. Sette i decessi.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 41.623, totale complessivo: 13.295.296

i nuovi casi positivi: 518

in terapia intensiva: 45 (+2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 329 (+9)

i decessi, totale complessivo: 33.887 (+7)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 142 di cui 56 a Milano città;

Bergamo: 47;

Brescia: 69;

Como: 25;

Cremona: 16;

Lecco: 20;

Lodi: 14;

Mantova: 30;

Monza e Brianza: 57;

Pavia: 38;

Sondrio: 6;

Varese: 23.

I nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 6.076. È quanto emerge dal bollettino covid di oggi, martedì 24 agosto, diffuso dal Ministero della Salute. I morti per covid sono 60. Nell’ultima giornata sono stati eseguiti 266.246 test, tra tamponi molecolari e antigenici. La regione con il maggior numero di contagi giornalieri è la Sicilia.

