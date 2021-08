Le vetrine della storica profumeria Rosa, all’imbocco di via Solferino, in pieno centro storico, si sono riempite con un’esposizione di borse. L’apertura è di qualche giorno fa, mentre la precedente proprietà ha chiuso dopo circa 50 anni di attività per raggiunti limiti di età .

L’ultima chiusura in via Solferino è stata quella di Abelli, negozio molto conosciuto a Cremona per le scarpe, che ha altre attività in corso Campi, mentre rimane sempre vuota invece la ex merceria Orsini.

Nuova linfa, invece, per la Galleria del Corso a Cremona, che si sta ripopolando. Vanno avanti speditamente i lavori della pasticceria bar che aprirà al posto del Baobab, mentre presso l’ex gioielleria Somenzi, vuota da tempo, dopo la scomparsa del proprietario e della sorella, sorgerà una “Maison Boutique”: c’è già l’insegna. Proprio di fronte in quel piccolo negozio vuoto da tempo, dove c’era l’esposizione del negozio Cose, arriverà un antiquario.

Silvia Galli

