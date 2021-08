Momenti di caos oggi alla Casa dell’Accoglienza, dove un operatore è stato aggredito dopo aver chiesto il Green pass a un utente. Era circa mezzogiorno, e i volontari e operatori si stavano occupando di consegnare i pasti, chiedendo la consegna del Green pass all’ingresso, come previsto dalle normative. Una richiesta che non è però piaciuta all’uomo, non tra gli ospiti della struttura: per tutta risposta ha infatti sferrato un violento pugno, per poi allontanarsi.

Una scena che ha lasciato senza parole sia i volontari sia le persone in attesa del proprio pasto. Tanto più che l’uomo, secondo quanto raccontato dai testimoni, era già conosciuto e non sarebbe la prima volta che crea problemi.

Il ferito è stato accompagnato quindi al pronto soccorso per essere medicato, anche se fortunatamente se l’è cavata con qualche lieve contusione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Cremona, che hanno ascoltato i testimoni per cercare di identificare l’aggressore.

Laura Bosio

