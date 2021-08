Da tempo il quartiere Zaist è ostaggio di una banda di ragazzi che distrugge ogni cosa, fino ad arrivare addirittura a comportarsi da veri e propri piromani. E se gli episodi di vandalismo non sono nuovi, gli incendi si sono verificati proprio negli ultimi giorni: una panchina bruciata e un pericoloso fuoco acceso nei pressi della tangenziale hanno fatto preoccupare sia i residenti sia le autorità.

Senza contare tutto il resto: tavoli divelti, orti distrutti e via di seguito. Grande l’esasperazione di chi vive nel quartiere. Come hanno riferito loro stessi, c’è chi ha provato a fermarli, ricevendo però in cambio altri dispetti e parolacce. Insomma, una situazione che sembra non trovare soluzione. Gli episodi si verificano semore dopo le 22. Per cercare di porvi un freno, il comitato di quartiere ha parlato con l’amministrazione comunale, chiedendo più controlli e il posizionamento delle telecamere.

Silvia Galli

