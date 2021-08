Sette cremonesi hanno ricevuto gli onori al merito dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Le nomine sono state ufficializzate in questi giorni, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tra i personaggi interessati dalle onoreficenze c’è Claudio Giacomo Bizzarri, nominato commendatore. Casalasco, 67 anni, è stato per anni docente di educazione fisica alla scuola media Diotti di Casalmaggiore, ed è molto conosciuto e stimato.

La nomina di ufficiale è arrivata invece ad Andrea Bello, tenente colonnello della Guardia di Finanza. 50 anni, cremonese di nascita ma da tempo in giro per l’Italia con svariati incarichi, si è particolarmente distinto nel suo lavoro.

Ci sono poi cinque cavalierim, di cui due cremonesi e tre cremaschi. Tra i cremonesi, Antonio Lovascio, 77enne, giornalista, che ha lavorato per diversi giornali, compreso Avvenire e la Nazione. Dal 2015 è direttore dell’ufficio per le comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Firenze. Altro cremonese è Pier Giorgio Poli, 67 anni, ex preside della scuola elementare di Pieve San Giacomo, dell’istituto di Sospiro e del comprensivo Cremona uno.

Tra i cremaschi, ci sono Marco Gandelli, di Offanengo, 42enne, presidente dell’associazione combattenti e reduci del paese nonché militare in carriera; Simona Invernizzi, ingegnere aerospaziale di Rivolta d’Adda, 55 anni; Maddalena Branchi, 50 anni, di Crema, ingegnere elettronico che dirige l’ingegneria clinica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

