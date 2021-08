Dopo l’UDC della provincia di Cremona, anche Fratelli d’Italia si schiera a sostegno della lista “Moggi Sindaco – Alleanza Civica” in vista delle prossime elezioni amministrative di ottobre.

“È per noi una scelta da un lato naturale, in quanto amplia il sostegno della coalizione di Centro-Destra di cui siamo fedeli sostenitori alla lista “Moggi Sindaco – Alleanza Civica”, e dall’altro convinta dal buon lavoro finora svolto dall’attuale maggioranza che amministra il Comune”, ha dichiarato Stefano Foggetti, coordinatore provinciale del partito.

Foggetti quindi ha aggiunto: “Saremo la giusta ventata di novità all’interno di un percorso consolidato e collaudato. Portiamo in dote la nostra coerenza e i nostri valori declinati all’interno del governo del paese, unitamente alle nostre capacità e con i piedi ben piantati per terra. Ovunque governino, i nostri amministratori si sono dimostrati all’altezza del compito e sono stati apprezzati dagli elettori. Confidiamo di proseguire anche in riva all’Adda questa buona tradizione”.

Il coordinatore provinciale, infine, spiega che “anche con Pizzighettone si rafforza la presenza sempre più capillare di Fratelli d’Italia nelle realtà territoriali della nostra Provincia a dimostrazione di quanto il messaggio e la partecipazione della Destra nella politica provinciale sia sentita e apprezzata”.

