Associazione Argilla torna in presenza con un concerto di autofinanziamento dal titolo Argilla: Musica e Parole.

L’evento si terrà lunedì 20 settembre alle ore 21:00 presso il Cinema Teatro Filo di Cremona per far conoscere ai cittadini e alle cittadine interessate le iniziative dell’associazione. Durante la serata i soci e le socie di Argilla illustreranno le attività dell’associazione che andranno avanti nei prossimi mesi, ovvero il gruppo di supporto tra persone con disabilità “Argillati!” attivo dal 2017; il corso di cucina per persone con disabilità “Aspettando AbilityChef”, tenutosi tra il 2019 e il 2021 presso la cucina didattica della Cooperativa InChiostro di Soncino con lo chef Roberto Bulgaro, di cui è prevista una seconda edizione, e il neonato gruppo di lettura a tema disabilità “AbilityBook” i cui primi incontri online si sono tenuti quest’estate.

Come sostiene il presidente Christian Pozzi, “dopo un anno di iniziative online, vogliamo tornare a condividere con chi potrà anche vicinanza fisica. Per quanto la tecnologia consenta di superare le barriere e accorciare le distanze abbiamo bisogno anche di scambiarci uno sguardo e siamo felici di poterlo fare in un bel contesto come il Teatro Filo, vicini alla cultura e alla musica. Da sempre ci piace legare i temi della disabilità – troppo spesso associata a cose negative – alla bellezza, e questa ne è un’occasione.”

Ad arricchire la serata infatti ci saranno tre giovani musiciste che si esibiranno suonando brani di Johann Sebastian Bach e Niccolò Paganini. Si tratta di Livia Stefani e Benedetta Mignani al violino e di Africa Alaìde Dobner al violoncello che suoneranno i loro strumenti con archi Giovanni Lucchi, gentilmente messi a disposizione dalla Fondazione Lucchi di Cremona.

L’evento è stato organizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona.

L’ingresso è a offerta libera. Quanto sarà raccolto andrà a sostegno dei progetti di Argilla.

Accesso con Green Pass fino ad esaurimento posti.

Per info e prenotazione: associazioneargilla@gmail.com

