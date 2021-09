Il gruppo di Forza Italia giovani della provincia di Cremona, alla luce dei recenti fatti accaduti in Afghanistan, propone un incontro per approfondire come il repentino epilogo di questa missione influenzerà l’occidente e l’Italia. L’evento si svolgerà online, sulla pagina Facebook Forza Italia Giovani Cremona (@figiovanicremona), il 2 settembre.

“Come è stato possibile una conquista così rapida da parte dei Talebani dell’ Afghanistan? Quali attori approfitteranno di questi cambiamenti geopolitici ? Che ruolo ha avuto l’Italia ed il suo esercito in questi 20 anni?”: queste le domande a cui si cercherà di dare una risposta, con Massimiliano Salini, Eurodeputato al Parlamento Europeo, e Mario Mario, giá ex Ministro della Difesa.

