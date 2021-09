Cena di gala questa sera alla canottieri Baldesio, nell’ambito del torneo internazionale di tennis in carrozzina “Città di Cremona” che si svolge fino al 5 settembre sui campi in terra rossa della società rivierasca, un’iniziativa che rientra tra i progetti del Distretto Rotary 2050 con il patrocinio di Comune di Cremona, del Panathlon Club Cremona e dell’Area 2 Lombardia.

Alla serata erano presenti le autorità locali, il prefetto Vito Danilo Gagliardi e il rotary club Cremona .

Il sindaco Gianluca Galimberti ha posto l’attenzione sul tema al centro della manifestazione: “Questo torneo è una tappa importante verso l’inclusione, siamo in presenza di una città che è già inclusiva per tutti, così ognuno può dare il meglio di sé”.

Insieme al sindaco, l’assessore allo sport Luca Zanacchi: “Il torneo internazionale è di grande importanza e attrattiva, un ritorno a lungo auspicato. Sono felice che sia tornato con questa ambizione”.

La conviviale del Rotary ha voluto sottolineare come gli atleti che si stanno affrontando a Cremona siano un esempio di vita da diffondere e valorizzare il più possibile.

Lorenzo Scaratti

