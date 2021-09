Cremonese in campo oggi, sabato 4 settembre, alle 17.00 per l’amichevole contro il Sassuolo allo stadio “Ricci”. I grigiorossi, dunque, approfitteranno della sosta per le nazionali per confrontarsi contro un avversario di categoria superiore. I neroverdi, dopo il positivo ciclo con Roberto De Zerbi in panchina, hanno affidato la guida tecnica ad Alessio Dionisi, già tecnico della promozione dell’Empoli dalla Serie B alla A nell’ultima stagione. Per Pecchia sarà l’occasione per vedere qualcuno dei nuovi acquisti, a partire dai portieri dato che Alfonso è ai box e Carnesecchi con la Nazionale Under 21, così come Nicolò Fagioli che quindi deve rimandare il proprio ritorno in grigiorosso. Diverse, inoltre, le operazioni di mercato concluse tra i due club: in questa sessione, dall’Emilia sono infatti arrivati Ravanelli, Sernicola e Meroni. Tra le fila del Sassuolo, infine, milita l’ex Cremonese Gianluca Scamacca, anche se non sarà del match perché impegnato a sua volta in nazionale. In totale, saranno 9 i giocatori neroverdi impegnati con le rispettive nazionali. Assenti, invece, in 3 in casa Cremonese per questo motivo: oltre a Carnesecchi e Fagioli (under 21), è stato chiamato anche Dalle Mura con l’Under 20.

