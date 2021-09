Piazza del Comune si sta preparando per il concerto finale di Back to School, dove la band di giovani talenti delle scuole cremonesi selezionati dai loro docenti e da un gruppo di musicisti affermati, si esibirà al fianco di Francesca Michielin, tutor d’eccezione che ha seguito i ragazzi nel loro cammino insieme a Mattia Tedesco, Giulia Dagani, Antonio Galli, Marco Carnesella, e Pierattilio Bazzana per la sezione archi.

Con la cantautrice si esibiranno a partire dalle 21.30 stasera, Gaia Volpe, batteria, Zoe Evelina Acerbi, basso, Riccardo Riboni, chitarra, Diego Gennari, chitarra, Nicola Casagrande, chitarra e voce, Giulia Libretti, piano e voce, Gabriela Condulet, voce, Greta Ommeniello, voce, Emma Marchetti, voce, e Lucia Cominelli, voce. Con loro ci saranno, per la sezione archi, Francesco Demaldè, violino, Ho Kung, violino, Maria Repetti, violoncello, e Soomin Choi, viola.

La scaletta prevede i seguenti brani: Io non abito al mare, Leoni, Distratto, Lontano, L’amore Esiste, Magnifico, Cattive Stelle, Chiamami, Nessun Grado di Separazione, Vulcano, Cinema. A metà concerto, Francesca si esibirà in un mash up al piano.

La serata è organizzata dal teatro Ponchielli e dal Comune di Cremona, promotore ormai da anni di Back To School. g.biagi

