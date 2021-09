Il 18 settembre (ore 10), presso la sede Aism in via dell’Annona, la Sezione Provinciale di Cremona, in occasione del Congresso Soci, apre le porte alla cittadinanza. Prende cosi il via, anche sul territorio, la campagna #1000azionioltrelaSM. “Un impegno concrete dell’Associazione di pazienti, per rendere protagoniste le persone con sclerosi multipla e familiari, connettendole a tutti gli attori che ruotono attorno al mondo della SM, dalla sanita, alla ricerca, alle istituzioni e al mondo delle imprese” spiegano i promotori.

“Dobbiamo disegnare una mappa degli impegni attuali e futuri e decidere insieme i punti programmatici su cui lavorare per cambiare la vita delle persone con sclerosi multipla e dei loro familiari” dichiara Clara Gallia, Presidente AISM Sezione Provinciale di Cremona. “Con #1OOOazianioltrelaSM parte la call to action a tutti coloro che sono coinvolti nell’affrontare la sclerosi multipla dalle persone stesse, le loro famiglie, amici, soci, volontari, sostenitori, e ogni altro soggetto ingaggiato nella lotto quotidiana a/la SM, per confrontarci e prendere parte concretamente a questo percorso di costruzione dell’Agenda de/la SM 2022-2025” .

“Corresponsabilita, innovazione, sostenibilita sono le basi della nuova ripartenza, che non puo essere un’eccezione, ma deve diventare una strada sistematica da percorrere, che richiede la capacita di amplificare le connessioni e favorire ii flusso di comunicazione e collaborazione in una logica di co-creazione. II congresso soci e quindi un’ occasione per confrontarci sulle priorita di salute, inclusione, sviluppo de/ nostro territorio partendo dalla prospettiva del barometro della sclerosi multipla, un momento per tracciare assieme le linee comuni per la ripresa e la ripartenza” dichiara Gallia.

II congresso soci sara anche l’occasione per presentare la relazione di attivita e ii bilancio consuntivo e preventive 2020 e per firmare la Carta dei Diritti delle persone con SM. Per partecipare contattare la sezione AISM di Cremona allo 0372/435028.

