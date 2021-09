Lo spostamento della somministrazione delle vaccinazioni anti-Covid dall’Hub di Ca’de Somenzi alla sede messa a disposizione da Sapiens a Castelverde, prevista per la prossima settimana, è un passaggio significativo che richiede un momento di sosta, riflessione e gratitudine. Ecco perché oggi in fiera monsignor Antonio Napolioni officerà messa, idealmente rendendo tributo agli operatori e ai volontari che in questi mesi si sono impegnati nella campagna vaccinale per arginare la pandemia che ha colpito la città così duramente.

La liturgia, che sarà concelebrata dai tre cappellani dell’ospedale, verrà trasmessa in diretta alle 18:30 su Cremona1, coproduzione fra l’emittente e TeleRadio Cremona Cittanova. L’iniziativa è promossa dalla Diocesi in collaborazione con l’ASST di Cremona che gestisce la struttura, con il supporto dell’associazione Siamo Noi.

«La Messa nell’hub di CremonaFiere, celebrata dal Vescovo Napolioni, che abbiamo sempre sentito vicino con autenticità in ogni fase dell’emergenza sanitaria, è un momento significativo» commenta il direttore generale dell’ASST di Cremona Giuseppe Rossi, ricordando come l’attività vaccinale prosegua a ritmo serrato, ancor più rilevante in vista dell’autunno.

