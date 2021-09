Accanto ai tramezzini conservati nel congelatore, due carcasse di nutrie conservate in due separati sacchetti. La scoperta è stata fatta dai carabinieri del Nas di Cremona, intervenuti insieme ai carabinieri della stazione di Marmirolo (Mantova), per un controllo in un bar gestito da un italiano 42enne nel comune mantovano, denunciato per il reato di commercio di sostanze alimentari nocive, avendo nella sua disponibilità prodotti derivanti dalla macellazione di sottoprodotti animali vietati. Al titolare è stata comminata anche una sanzione di 4500 euro per aver contravvenuto alle norme Haccp (Hazard Analysis and Critical Control Points). E’ stata inoltre richiesta all’Ats Valpadana la sospensione dell’attività.

Circa 30 kg di alimenti contenuti nello stesso congelatore sono stati sequestrati per essere successivamente smaltiti.

