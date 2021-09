Ultimi giorni per presentare le domande per partecipare al Bando pubblico “Ristori 2021” finalizzato alla concessione di contributi a ristoro dei danni causati dall’emergenza COVID-19. A seguito di richieste pervenute da titolari di imprese e da professionisti, l’Amministrazione Comunale ha infatti prorogato al 17 settembre prossimo, alle ore 12, il termine di presentazione delle domande per permettere una più completa partecipazione da parte delle imprese che ne hanno diritto.

Il bando, pubblicato sul sito del Comune (https://www.comune.cremona.it/node/502555), è riservato alle imprese del commercio al dettaglio in esercizio di vicinato, esercizi pubblici, attività artigianali, agenzie di viaggio, tassisti con licenza taxi rilasciata dal Comune di Cremona che nel periodo gennaio-dicembre 2020 hanno subito una riduzione del fatturato, maggiore o uguale al 20% della propria attività, a causa della pandemia, rispetto al medesimo periodo del 2019, oppure, se si tratta di nuove aperture successive al 1° gennaio 2019 e fino alla data di pubblicazione del bando.

© Riproduzione riservata