Pronta ad aprire i battenti, martedì 14 settembre, la nuova sede dell’hub vaccinale, presso l’azienda Sapiens. Ma come funziona? Sul posto cartelli che spiegano dove andare e come entrare.

Rispetto al precedente hub, come spiega il dottor Pietro Morstabilini, che presidierà il centro vaccinale, non c’è l’area pre-vaccinale. Ci sono le postazioni di accettazione, la sala d’attesa con un ticket per l’ordine di arrivo, tre sale vaccinali con tre postazioni ciascuna. Sarà imperativo rispettare gli orari, ogni giorno dalle 8 alle 18.

Il servizio di Giovanni Palisto

