Apple, ecco iPhone 13 con sistema a doppia fotocamera

Apple presenta i suoi modelli: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max ma anche il nuovo modello iPad, iPad mini e l’Apple Watch series s7. Ad annunciarlo è il gruppo di Cupertino.

Con iPhone 13 e iPhone 13 mini, il colosso Usa spiega che entrambi i modelli introducono importanti innovazioni, tra cui il sistema a doppia fotocamera “più evoluto di sempre su iPhone, con un nuovo grandangolo dai pixel più grandi e un sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore (Ois) per foto e video di qualità superiore in condizioni di scarsa luminosità, un nuovo modo di personalizzare la fotocamera con gli Stili fotografici e la modalità Cinema, che aggiunge una dimensione nuova allo storytelling video. iPhone 13 e iPhone 13 mini offrono inoltre prestazioni incredibilmente veloci e un’efficienza energetica superiore grazie al chip A15 Bionic, una batteria che dura più a lungo, un display Super Retina Xdr più luminoso che dà nuova vita ai contenuti, una robustezza eccezionale merito del Ceramic Shield sulla parte frontale, il doppio dello spazio di archiviazione di base (128GB), rating di grado IP68, all’avanguardia nel settore, per la resistenza all’acqua e un’avanzata esperienza 5G”. Sarà possibile preordinare iPhone 13 e iPhone 13 mini in rosa, azzurro, mezzanotte, galassia a partire da venerdì 17 settembre; i dispositivi saranno disponibili a partire da venerdì 24 settembre.

“I nostri clienti fanno affidamento su iPhone ogni giorno, per questo abbiamo reso iPhone 13 e iPhone 13 mini ancora più potenti, versatili e piacevoli da usare”, commenta Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple. “Entrambi i modelli hanno un bellissimo design, prestazioni all’avanguardia nel settore e fotocamere evolute con incredibili funzioni di fotografia computazionale, oltre a caratteristiche eccezionali di solidità e resistenza all’acqua e una batteria che dura ancora più a lungo, così i clienti potranno contare sul loro iPhone quando serve. Tutte queste caratteristiche, perfettamente integrate con iOS 15 e accompagnate da tecnologie per la tutela della privacy, rendono iPhone 13 e iPhone 13 mini una scelta imbattibile”.

“iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max – sottolinea ancora Joswiak – rappresentano la linea iPhone più pro mai offerta grazie all’evoluzione più grande mai apportata al sistema di fotocamere, alla migliore autonomia di sempre su un iPhone e a prestazioni più veloci rispetto a qualsiasi altro smartphone, che definiscono un nuovo standard per iPhone e consentono esperienze prima impossibili da realizzare”. Il nuovo sistema di fotocamere pro, rileva, “offre ancora più possibilità fotografiche professionali come lo zoom teleobiettivo migliorato, la Fotografia macro, gli Stili fotografici, la modalità Cinema, e i video ProRes e Dolby Vision. Il display Super Retina Xdr con ProMotion è il nostro miglior display, si adatta in modo intelligente ai contenuti sullo schermo e offre eccezionali prestazioni grafiche, che lo rendono perfetto per qualsiasi esperienza di visione”.

L’Apple Watch Series 7, commenta Jeff Williams, chief operating officer di Apple, “offre miglioramenti significativi – dal nostro display più grande e avanzato, a una maggiore durata e una ricarica più rapida – rendendolo il miglior smartwatch al mondo”, ha affermato.