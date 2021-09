Green pass Italia, Salvini: “Esteso? Vediamo proposta governo”

Green pass Italia esteso anche al mondo del lavoro? “Aspetto la proposta del governo, di capire, chi, come e perché, con la possibilità di avere i tamponi”. Così Matteo Salvini, ospite di Radio Anch’io, su Rai radio 1. “Ringrazio – aggiunge – i 40 milioni di italiani che si sono vaccinati”. “Se si tratta di case di riposo, di chi è a contatto con il pubblico, va bene, se si tratta di chi è chiuso da solo in ufficio…”. “Ma per ora non dico nulla, non si parla sui se, vedremo la proposta del governo”, spiega il leader della Lega.

E commentando ancora l’operato della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, che oggi sarà alla Camera per una informativa sul caso del rave a Viterbo, “mi aspetto che cominci a fare il ministro dell’Interno. Abbiamo visto un rave party senza che nessuno muovesse un dito, aggressioni, 40 mila migranti sbarcati”.

Poi sulla domanda sulla possibile convergenza della Lega su un voto di sfiducia alla ministra dice: “Aspettiamo di vedere quello che dice”.