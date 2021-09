14 nuovi positivi in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore secondo il report quotidiano di Regione Lombardia. Sono 40.119 i tamponi effettuati, con 360 positivi e quindi con un tasso dello 0,8%. Aumentano di due i ricoveri in terapia intensiva a livello regionale (ora sono 59 i ricoverati) e scendono di 10 quelli nei reparti ordinari (427 in tutto). Due i decessi registrati.

In Italia si sono registrati 4.552 nuovi casi e 66 morti da coronavirus. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 284mila: l’indice di positività è all’1,59%.

