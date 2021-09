Domenica pomeriggio di festa alle Colonie Padane per i 20 anni di ABIO (Associazione per il bambino in Ospedale) di Cremona, che ha celebrato insieme alle famiglie l’attività sul territorio. Il meteo incerto non ha fermato i volontari, che hanno preparato stand informativi ma sopratutto giochi e palloncini per i più piccoli con una merenda sotto al porticato. Un modo per guardare con fiducia al futuro: la situazione sanitaria infatti non consente ancora un pieno ritorno dei volontari ABIO nel nosocomio cittadino, ma si attendono le linee guida dalla Regione su questo argomento. La festa è inoltre l’occasione per promuovere la giornata nazionale delle pere di ABIO, in programma a Cremona sabato 25 settembre dalle ore 10:00 al civico 46 di Corso Campi. Il servizio di Cremona1 con le interviste a Filomena Martone, Presidente ABIO Cremona e Emanuela Tofani, Consigliere ABIO Cremona.

Federica Priori

© Riproduzione riservata