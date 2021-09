Con il tempo di 31’26”, il 31enne Antonino Lollo (Atletica Bergamo 1959 Oriocenter) è stato il più veloce nella “5Porte” manifestazione podistica di 10 km organizzata dal Marathon Cremona e giunta quest’anno alla 18esima edizione, svoltasi oggi sotto la pioggia a Cremona, partenza dalle Colonie Padane poco prima delle 9. La competizione femminile è stata vinta da Sara Dragoni, atleta della Cremona Sportiva – Atletica Arvedi con il tempo di 41’06”.

Il podio del maschile vede in seconda posizione Luigi Bazzana (Atletica ARvedi) con 33’23” e in terza Mauro Gibelli, (Rodengo Saiano) con 33′:27″.

Stefania Grasselli (Marathon Cremona, 42’01”) è la seconda tra le donne, terza Silvia Fermi (Piacenza Natural Sport, 42’45”).

Premiati anche i primi cremonesi dal terzo posto in giù: tra gli uomini Mauro Cattaneo, al quarto posto della classifica con 33’42” (Marathon Cremona) e tra le donne Blerina Bregu del Marathon Cremona, quinta con 43’59”.

Oltre alla 10km competitiva omologata Fidal, si è svolta anche una corsa non competitiva sulla stessa distanza e una camminata da 6km. In campo anche le Associazioni Airc, Occhi Azzurri e Aido partner della manifestazione, la Uisp e il Comune di Cremona con gli agenti della polizia locale e più di 40 volontari.

