Sono 10 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona. In regione sono 328 i positivi, a fronte di 56.497 tamponi effettuati, su un totale di 15.194.153 da inizio emergenza. Quattro i decessi che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 34.054.

Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 359 di cui 57 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 9.583 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 840.761 (+176). Gli attualmente positivi in totale sono 9.999 (+148).

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 88, Brescia 48, Varese 41, Monza e Brianza 34, Como 13, Bergamo 41, Pavia 12, Mantova 5, Cremona 10, Lecco 4, Lodi 8, Sondrio 6.

