Incidente, poco dopo le 23 di domenica, sulla strada statale 234, in territorio di Grumello Cremonese. Un ciclista è stato investito da un’auto, riportando ferite serie. Sul posto sono accorsi i medici del 118 con ambulanza e auto medica e i vigili del fuoco. Il ciclista, un ragazzo di 21 anni, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale a Cremona. A dispetto del quadro clinico iniziale, il giovane è entrato in ospedale in codice giallo, e cioè con ferite di media gravità. Alle forze dell’ordine il compito di stabilire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità.

