“Giochiamo con il legno!”: questo il titolo di un laboratorio inclusivo, che prenderà il via il 15 ottobre e che sarà rivolto ai bambini con e senza disabilità dai 6 agli 11 anni. Con questa iniziativa, promossa dall’Anffas Cremona in collaborazione con la cooperativa sociale Ventaglio Blu, si offre una nuova opportunità inclusiva per i bambini che vogliono esprimere la propria creatività lavorando il legno.

Si tratta di un’opportunità di esperimentare i segreti di un materiale naturale come il legno, che potranno usare per creare i propri giocattoli, per esperimentare nuove forme creative nonché per “lavorare” insieme ad altri bambini in un contesto in grado di accogliere tutti.

Per iscriversi al laboratorio e/o per avere più informazioni è possibile contattare la cooperativa sociale Ventaglio Blu via mail all’indirizzo info@ventaglioblu.org o al tel. 0372 26612. Il termine delle iscrizioni è martedì 12 ottobre. Il laboratorio si terrà presso la sede della cooperativa in Via Gioconda, 5 a Cremona tutti i venerdì dalle 16.45 alle 17.45.

