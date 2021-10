Venerdì 8 ottobre, alle ore 12, si terrà la cerimonia di intitolazione a mons. Maurizio Galli Vescovo (1936- 2008) del parco situato in via Argine Panizza tra via Odoardo Ferragni e via Luciano Ferragni. Per l’Amministrazione comunale sarà presente l’Assessore ai Sistemi Culturali Luca Burgazzi.

L’intitolazione avviene a seguito della decisione presa a suo tempo dalla Giunta comunale che ha fatte proprie le motivazioni espresse dalla Commissione Toponomastica volte a mantenere vivo il ricordo di persone che si sono distinte per il loro importante valore sociale e culturale.

Alla cerimonia interverrà tra gli altri Enrico Gabbioneta, referente del Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (M.A.S.C.I), che aveva avanzato la proposta di tenere viva la memoria, anche in questo modo, della figura di mons. Maurizio Galli, sacerdote cremonese e vescovo di Fidenza dal 2 aprile 1998 al 30 giugno 2007, il cui ricordo è ancora molto vivo tra tutti i suoi conterranei.

© Riproduzione riservata