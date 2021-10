Come l’anno scorso, il Liceo Anguissola ha scelto di proporre le prime due giornate di “Scuola aperta” in presenza, sfruttando gli spazi aperti del portico della sede centrale e del giardino della succursale di via Palestro.

Questo per conciliare, come ha sottolineato il dirigente prof. Flavio Arpini, “l’esigenza di stabilire un contatto diretto tra genitori e alunni delle medie con i docenti e gli alunni del liceo cremonese, avendo anche la possibilità di visionare alcuni spazi delle due sedi”.

Nel completo rispetto della normativa anti-covid sabato 9 ottobre è stato organizzato il primo incontro dalle 14 alle 18, suddiviso in quattro turni su prenotazione. L’evento sarà ripetuto martedì 12 su tre turni.

Dopo i saluti istituzionali del Dirigente i docenti hanno presentato l’offerta formativa dei vari indirizzi: Liceo delle Scienze umane ed Economico sociale con le curvature Comunicazione e Biomedico. Sono state altresì illustrate le attività promosse dal dipartimento di orientamento e l’inaugurazione delle pagine ufficiali dell’istituto sui social.

Molto apprezzato è stato il momento in cui alunni ed ex alunni del liceo hanno illustrato i progetti dei vari indirizzi intrattenendosi con i ragazzi delle medie e con i loro genitori. I prossimi appuntamenti di Open day organizzati dal liceo saranno il 6/11, 9/12 e 15/1/22.

