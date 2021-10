Il teatro Ponchielli riapre con capienza massima. Ad annunciarlo è l’amministrazione del teatro stesso, che si adegua al Decreto Legge n. 139 dell’8 ottobre 2021, recante disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative. La nuova normativa ha infatti stabilito che, “a decorrere da lunedì 11 ottobre 2021, in zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, la capienza consentita è del 100 per cento di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso.

Una prospettiva attesa da tempo, e che consentirà al mondo dello spettacolo di ricominciare a lavorare a pieno ritmo. Rimangono validi – fanno sapere dal Ponchielli – i biglietti degli spettacoli già emessi e che non sarà possibile il cambio di posto. La biglietteria è a disposizione per informazioni e chiarimenti dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 18.00 e sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 13.00, tel. 0372 022.001/02, biglietteria@teatroponchielli.it

