Dopo quasi un mese dall’inizio della scuola, molti Istituti sono ancora privi di supplenti. In totale, in Lombardia, a mancare sono 11mila insegnanti, dove il 30% delle cattedre vacanti cerca ancora il docente. A Cremona, una delle situazioni più difficili.

“Quest’anno – ha dichiarato Andrea Ferrari preside del Liceo Aselli – nonostante le rassicurazioni il problema non è stato risolto: oggi ci sono ancora diverse cattedre scoperte anche a causa di un sistema di reclutamento che non dipende dai dirigenti scolastici e che non è degno di un Paese che tiene alla scuola”.

Servizio di Elelonora Busi

