Milan, Brahim Diaz positivo al covid

Il Milan perde anche Brahim Diaz per covid. Dopo Theo Hernandez, anche lo spagnolo è positivo al coronavirus. Diaz, come rende noto il club rossonero, è “risultato positivo ad un tampone effettuato oggi”. “Il calciatore sta bene ed è in isolamento a domicilio. Tutto il gruppo squadra è stato testato con esito negativo -prosegue la nota-. Seguirà un monitoraggio stretto con tamponi secondo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie competenti, che sono state subito informate”.

Dopo la sosta per le Nazionali, il Milan riparte in campionato affrontando il Verona. Oltre ai due giocatori positivi al covid, assente anche il portiere Mike Maignan: operato al polso sinistro, l’estremo difensore starà fermo circa 2 mesi.