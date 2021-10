Sono 23 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda le altre province: Bergamo: 37; Brescia: 41; Como: 21; Lecco: 8; Lodi: 9; Mantova: 7; Milano: 104; Monza e Brianza: 20; Pavia: 21; Sondrio: 1; Varese: 109.

La Lombardia registra zero decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore. Ma su 106.211 tamponi complessivi, di cui 83.218 antigenici rapidi, i nuovi positivi sono 432 (328 da test molecolare, 104 da antigenico), con un tasso di positività calcolato quindi a 0,4%. Calano i ricoverati, sia in area medica (287, -10) sia in terapia intensiva (55, -1). In terapia intensiva nessun nuovo ingresso e una dimissione.

In Italia sono 2.983 i nuovi casi Covid, in crescita rispetto ai 2.732 di ieri ma anche ai 2.748 di sabato scorso. Ancora tanti tamponi complice l’effetto Green pass: sono 472.535, comunque meno dei 506.043 di ieri (record di sempre), tanto che il tasso di positività sale leggermente da 0,5% a 0,6%. Netto calo dei decessi: 14 (contro i 42 i ieri), mai così pochi dall’11 agosto. Le vittime totali sono 131.517. Prosegue anche il calo dei ricoveri: le terapie intensive segnano 5 pazienti in meno con 12 ingressi del giorno e scendono a 352, mentre i ricoveri ordinari sono 74 in meno, 2.371 in tutto.

