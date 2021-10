Incidente nel pomeriggio di oggi, saato 16 ottobre, lungo la strada provinciale 33 in località Pieve San Giacomo. Ad uscire fuori strada un’auto con una famiglia a bordo che si è scontrata contro un alberto. A bordo una famiglia di 4 persone, i due genitori e due bambini, originarie di Fidenza. Tutti sono rimasti feriti nell’impatto, con la donna ad aver riportato gravi ferite. Sul posto, oltre ai soccrosi, i carabinieri. Ancora da determinare le cause che hanno portato allo schianto, anche se non si esclude che all’origine possa esserci stato un problema ad uno penumatico.

© Riproduzione riservata