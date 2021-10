Gentile direttore,

in riferimento all’ultimo articolo da voi pubblicato sull’argomento, scrivo per comunicare che nulla è stato fatto per la soluzione del problema del disturbo acustico prodotto da Trenord nel cantiere di via Vecchia Dogana.

Nel corso di tutta l’estate i rumori sono stati incessanti e ormai da tre settimane sono ripresi anche a sera tarda, mattino molto presto e giorni festivi, con un incessante suono di sirena da una sorta di convoglio giallo dove vengono scaricati incessantemente materiali, provocando un inquinamento acustico insostenibile per tutta la giornata. Poichè la voce del singolo cittadino non ha alcun valore a Cremona, vi sarei grata se poteste portare nuovamente alla ribalta la questione, se non altro per poter godere di qualche mese di tregua, poichè, dopo anni, è ormai evidente che non c’è la volontà di giungere ad una soluzione definitiva.

