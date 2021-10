Sono 20 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona. In regione, a fronte di 150.246 tamponi effettuati, sono 498 i nuovi positivi (0,3%). Salgono di una unità i ricoveri in terapia intensiva, e salgono di 21 quelli nei reparti ordinari. I decessi sono 3.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 150.246, totale complessivo: 16.935.998

– i nuovi casi positivi: 498

– in terapia intensiva: 49 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 301 (+21)

– i decessi, totale complessivo: 34.145 (+3)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 149 di cui 80 a Milano città;

Bergamo: 24;

Brescia: 71;

Como: 21;

Cremona: 20;

Lecco: 15;

Lodi: 12;

Mantova: 26;

Monza e Brianza: 71;

Pavia: 31;

Sondrio: 6;

Varese: 25.

© Riproduzione riservata