“Sono costretto a comunicarvi”, scrive il medico, “che, a causa del fatto che non mi sono vaccinato ( che comunque non è un vaccino), sono stato sospeso dall’Ordine dei Medici di Milano fino al 31 dicembre 2021. Purtroppo non potrò seguire i molti pazienti che mi tempestano di telefonate, dovranno trovare una alternativa fino alla fine dell’anno, dopo si vedrà. Sono vicino a tutte le persone che a causa di procedimenti simili non possono temporaneamente svolgere il loro lavoro. Non è un obbligo la pseudo vaccinazione, poiché non esiste una legge che lo imponga, ma nella sostanza vogliono obbligarci a farlo”.